El PSOE de Navalmoral de la Mata reclama al gobierno local una actuación integral en el Paseo de la Estación
Urge al PP que actúe de cara a la puesta en marcha de los pasos inferiores de vehículos, por las obras de la línea de la alta velocidad
El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata solicitando que el equipo de gobierno planifique y ejecute de manera urgente una actuación integral en el Paseo de la Estación, ante la próxima entrada en funcionamiento de los dos pasos inferiores de vehículos vinculados a las obras de la línea de alta velocidad. Las obras de la Línea de Alta Velocidad están transformando la estructura urbana del municipio y, en particular, la conexión entre las zonas norte y sur. La próxima apertura de los pasos inferiores, que desembocarán directamente en el entorno de la Plaza y el Paseo de la Estación, incrementará notablemente el tráfico en esta vía.
El Grupo Socialista advierte de que el Paseo de la Estación no está preparado para asumir el aumento de vehículos, ya que su diseño actual responde a un uso predominantemente residencial y peatonal. La moción recuerda además que ADIF no contempla la adecuación de las vías urbanas afectadas indirectamente por las obras, por lo que la responsabilidad recae íntegramente en el ayuntamiento.
