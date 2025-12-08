El alcalde de Navalmoral destaca las actuaciones en medioambiente y la mejora de calles

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha explicado, recientemente, diversas actuaciones e inversiones que el ayuntamiento está desarrollando en la localidad. Por un lado, explicó los trabajos dentro del plan intensivo de jardinería que se ha desarrollado durante los meses de octubre y noviembre. Señaló que, tras un largo proceso administrativo para la contratación del servicio, los trabajos ya eran visibles en numerosas zonas del municipio. Durante estas semanas se realizaron tareas de limpieza de hojas y pasillos, retirada de malas hierbas, cuidados de árboles y arbustos, recorte de setos, podas de mantenimiento, perfilado y siega, además de la puesta a punto de alcorques, arriates y maceteros. «Estos trabajos que se ha realizado de forma continuada en parques, calles y avenidas, plazas y áreas residenciales, trabajando en espacios que necesitaban intervención», dijo.

El alcalde informó también de los avances en el proyecto de Plataforma Única, que abarca 24 calles y una inversión total de 736.500 euros. Recordó que la tercera fase, correspondiente a la zona sur, continúa en ejecución. Se inició en septiembre con las calles Alfolí y Paiva, esta semana quedará finalizada la actuación en la calle León Moyano y ya han comenzado las demoliciones de aceras en Víctorio Casado. Subrayó que todas las intervenciones aprovechan el levantamiento del pavimento para renovar también las redes de saneamiento y abastecimiento, garantizando así actuaciones completas y duraderas.

En materia de infraestructuras viarias, explicó que el ayuntamiento ha establecido dos líneas de trabajo, con las licitaciones que recientemente se han publicado. Por un lado, la conservación estructural de viales y aceras, con una inversión de 265.868,33 euros destinada a rehabilitaciones completas; y, por otro, un servicio de mantenimiento correctivo para reparar baches y deterioros concretos, dotado con 131.285 euros. También quiso hacer un balance de la semana de San Andrés, una celebración que dejó una notable actividad deportiva, empresarial y festiva. Mostró su agradecimiento a la Cofradía de San Andrés por el trabajo realizado, felicitó a los premiados en la II Gala del Círculo Empresarial Moralo y valoró muy positivamente la prueba deportiva Infernal Running con 200 participantes.