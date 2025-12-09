Sanidad
El Hospital Campo Arañuelo, de Navalmoral, se dota de un TAC portátil mientras se cambia el equipo actual
La máquina del centro hospitalario es obsoleta tras 11 años de uso. Algunos usuarios se han quejado al tener que salir al exterior para hacerse la prueba
El Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata cuenta desde hace unos días con un TAC portátil, que se encuentra ubicado de manera temporal fuera del edificio, muy próximo a este, mientras se realizan los trabajos de sustitución de la maquinaria actual. Esta, según explicaron fuentes de la consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, requiere su sustitución dado que tiene una antigüedad de 11 años de uso y «se encuentra tecnológicamente obsoleto», dijeron.
Ante esta situación, desde la consejería detallaron que existían dos opciones. Por un lado, enviar a los pacientes a otros centros hospitalarios para realizar las pruebas diagnósticas, lo que habría supuesto desplazamientos y demoras en la atención o bien instalar un TAC portátil, como ha sido el caso, junto al hospital. Esta opción, recalcaron desde la Junta «garantiza que los pacientes puedan ser atendidos en Navalmoral de la Mata sin necesidad de trasladarse fuera». «Se optó por la segunda opción, que se considera la más beneficiosa para los usuarios», añadieron. Esta situación de realizarse pruebas diagnósticas fuera del centro hospitalario ha originado algunas quejas de familiares de pacientes que mostraron su malestar al ver que a los usuarios se les sacaba al exterior del edificio en días de frío y ligera lluvia.
No obstante, para los días de lluvia y frío, se han colocado toldos para proteger el recorrido de las inclemencias del tiempo y se ha habilitado una sala cercana al punto de atención. «La instalación de esta unidad móvil es puntual y temporal, y está previsto que el nuevo TAC fijo esté operativo a comienzos de año», señalaron desde la Junta. Finalmente, añadieron que el objetivo es «asegurar que nadie quede sin acceso a una prueba diagnóstica esencial durante el proceso de renovación tecnológica, tan necesaria y que hace años que se tenía que haber abordado».
Un TAC, o tomografía axial computarizada, es una prueba de diagnóstico que utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. Esta técnica permite explorar a fondo una zona específica, generando imágenes en diferentes dimensiones y cortes transversales. Es una herramienta muy precisa que ayuda a diagnosticar múltiples patologías y condiciones médicas.
