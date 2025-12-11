El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata premia los mejores vídeos TikTok contra el acoso escolar

Navalmoral de la Mata acogió esta semana la entrega de premios del II Concurso de TikTok contra el acoso escolar, una iniciativa educativa y de sensibilización que busca implicar al alumnado en la lucha contra esta problemática a través de la creatividad y el lenguaje audiovisual que utilizan en su día a día. El acto estuvo conducido por Leticia, maestra y presentadora del evento, quien dio la bienvenida a los alumnos, docentes y familias asistentes. La jornada contó también con la intervención inicial del concejal de Sanidad y Deportes, Jesús Amor, que destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que fomenten la convivencia y el respeto.

En esta segunda edición se presentaron ocho vídeos, elaborados por estudiantes de Primaria y Secundaria de cinco centros educativos de la localidad: CEIP Sierra de Gredos, CEIP El Pozón, CEIP Almanzor, CEIP Campo Arañuelo e IES Zurbarán. Los premios en la categoría de Educación Primaria fueron los siguientes: accésit para el CEIP Campo Arañuelo por el vídeo realizado por alumnado de 6º de Primaria, coordinado por la profesora Soraya Torres.

Otro accésit para El Pozón por el vídeo titulado ‘Compartir sabe mejor’, elaborado por alumnos de 4º de Primaria con la coordinación de la profesora Yovana Ávila; y el tercer premio para Sierra de Gredos por su trabajo presentado por los alumnos de 6º de Primaria bajo la guía de la profesora Ana Isabel Vegas. El segundo premio para El Pozón por el vídeo del por alumnado de 4º de Primaria con la coordinación del profesor Emilio Gil.

El primer premio ha recaído en El Almanzor por su proyecto creado por los alumnos de 6º de Primaria, dirigidos por su profesora Montserrat Sánchez. Los premios en la categoría de Educación Secundaria han sido para tres vídeos realizados por alumnado del IES Zurbarán, destacando su implicación y calidad en la entrega de sus trabajos. El tercer premio para ‘Valientes’, coordinado por el profesor Rafa Ruiz; el segundo premio para ‘Lo invisible’, realizado por el alumnado del Grado Superior de Comercio Internacional junto al profesor José Ángel Mateos y el primer premio para ‘Bro también sufre’, trabajo también dirigido por el profesor José Ángel Mateos, que volvió a ser reconocido por su labor en esta edición. Desde el ayuntamiento se felicitó a premiados y participantes.