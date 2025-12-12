Crisis de los populares
El PSOE de Navalmoral de la Mata pide al gobierno de PP y Vox que explique la renuncia de una de sus concejalas
La salida de la edil popular, Paula González, por discrepancias con el equipo de gobierno deja a este en minoría con 8 ediles, frente a 9 en la oposición
El grupo municipal socialista de Navalmoral de la Mata ha pedido al gobierno de PP y Vox explicaciones públicas tras la salida del gobierno local de Paula González, hasta ahora concejal de Juventud e Infancia del PP y que ha pasado a ser edil no adscrita. Esta decisión deja al ejecutivo, de PP y Vox, en minoría con 8 concejales frente a 9 en la oposición: 5 del PSOE, 2 de Liberales, 1 de Unidas por Navalmoral y la propia González.
Los socialistas han recordado que ya ha transcurrido más de una semana desde que se hizo pública la decisión de la renuncia de la concejala, «motivada por problemas internos graves en el gobierno municipal», y «el silencio del alcalde y de su equipo resulta injustificable», añadieron desde el PSOE. «La ciudadanía merece claridad: qué está ocurriendo, cómo afecta a la gobernabilidad del ayuntamiento y cuál es la situación real dentro del gobierno local», manifestaron.
Así mismo, recalcaron que Navalmoral necesita un proyecto político sólido, pero, «la situación actual evidencia tensiones internas y una preocupante incapacidad para ofrecer certeza».
