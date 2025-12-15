La nueva pista de pump track de Navalmoral de la Mata tendrá 1.000 metros cuadrados de espacio

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que las obras de la nueva pista de pump track, que se iniciaron hace apenas unos días en la zona del recinto ferial del Canchigordo, «avanzan a buen ritmo y conforme a la planificación marcada». Esta actuación, que cuenta con una inversión de 39.960 euros, se enmarca en la estrategia municipal de revitalización y aprovechamiento de este espacio, incorporando infraestructuras deportivas que fomenten el ocio activo y la práctica física. La pista se está construyendo sobre una parcela de algo más de 1.000 metros cuadrados y dispondrá de una anchura mínima de 2 metros. Su diseño contempla un recorrido con curvas, saltos y diferentes obstáculos, pensado para ser accesible tanto a personas que se inician en esta práctica como a usuarios con un nivel más avanzado. Todo el trazado estará completamente asfaltado y contará con señalización perimetral, así como un acceso identificado y seguro.

Durante estos días se está completando el diseño definitivo del circuito, ejecutando los trabajos previos y procediendo ya al asfaltado de varios tramos. Esto permitirá que la instalación tome forma en un breve plazo. Además, se incorporarán puntos de drenaje, una zona amplia de descanso y un panel informativo con normas de uso y recomendaciones de seguridad, garantizando así un espacio funcional, accesible y adecuado para un uso responsable.

Una pista de pump track es un circuito cerrado diseñado con una serie de baches (rollers) y curvas peraltadas que permiten a los ciclistas ganar velocidad y mantener el impulso sin necesidad de pedalear. La magia reside en el movimiento de ‘bombeo’ del cuerpo, utilizando la fuerza de brazos y piernas para aprovechar las ondulaciones del terreno.

Esta actuación se suma a la mejora realizada el pasado año en el mismo entorno con la creación de la pista de Skill Park, un circuito de habilidades de más de mil metros cuadrados destinado al aprendizaje y desarrollo en MTB. Con ello, Navalmoral continúa ampliando y diversificando su oferta de instalaciones deportivas, atendiendo a la demanda de los usuarios y apostando por espacios seguros, modernos y orientados al deporte al aire libre.