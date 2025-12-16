El comercio lanza campaña navideña con más de 3.300 euros en premios en Navalmoral de la Mata

La Asociación del Comercio Moralo ha presentado, esta semana, la campaña ‘Comprar en Navalmoral tiene premio’, una iniciativa de Navidad que busca incentivar las compras en la localidad y reforzar el comercio local en un periodo clave del año. El acto ha contado con la presencia del presidente de la asociación, Iván Hidalgo, junto a toda la directiva y del concejal, Benito Pineda, contando así con el respaldo del ayuntamiento . El presidente del Comercio Moralo, Iván Hidalgo, explicó que este año la campaña introduce como novedad las tarjetas ‘rasca y gana’, con premios directos y descuentos en las tiendas, y destacó la participación de 71 comercios adheridos, incluyendo nuevos socios de sectores como peluquerías, carnicerías, ópticas y tiendas del hogar.

Por su parte, el concejal Benito Pineda subrayó que el ayuntamiento estará siempre de la mano del comercio, apoyando sus iniciativas y estando a disposición para cualquier necesidad que ayude a fortalecer el sector en la localidad.

La campaña repartirá un total de 3.325 euros en premios directos, incluyendo un premio de 500 euros, dos de 250 euros, cinco de 100 euros, diez de 50 euros y 53 de 20 euros, además de 15.000 rascas, de las cuales 740 ofrecerán un 10% de descuento en los comercios participantes. Los premios y descuentos serán válidos hasta el 30 de marzo y no podrán acumularse con otras promociones.

La iniciativa dará comienzo el 15 de diciembre y se prolongará hasta el 5 de enero o hasta agotar existencias. Todas las tiendas adheridas podrán entregar premios, fomentando la participación de los clientes y dinamizando la actividad comercial de Navalmoral durante la campaña navideña.

Esta campaña se complementa con un intenso programa de actividades navideñas impulsadas desde el consistorio. El programa contará con 31 eventos diferentes dirigidos a todos los públicos, manteniendo la esencia de la ciudad y reforzando las propuestas dirigidas a niños y jóvenes. Solo las actividades que requieren inscripción —como el campamento urbano, la biblioteca infantil, los talleres o la participación en la Cabalgata de Reyes— superan las 170 plazas. El programa incorpora actividades musicales y culturales con la participación de agrupaciones locales, mercadillos benéficos y actividades infantiles.