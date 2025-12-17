Navalmoral de la Mata celebra en estos días numerosos actos culturales, solidarios y deportivos

Navalmoral de la Mata ha vivido un intenso fin de semana con motivo de las actividades incluidas en la programación de Navidad y que han contado con una gran respuesta por parte de la ciudadanía. En estos días se ha celebrado la Feria de la Infancia en la que los más pequeños pudieron disfrutar de talleres y actividades infantiles que resultaron un éxito, con gran número de participantes. Esa misma noche tuvo lugar la actuación del actor Salva Reina, que presentó su monólogo ‘Prohibido echarle cacahuetes al mono’. Un espectáculo que ya había generado una gran expectación, con las entradas agotadas en apenas unas horas, y que confirmó la excelente acogida del público moralo a propuestas culturales de primer nivel.

La programación continuó el sábado con la representación de ‘Feliz Navidad Show’, a cargo de Asaco Producciones, una propuesta pensada para todos los públicos y por la tarde el tradicional concierto de la Coral Amigos de la Música, que volvió a llenar con su música la calle peatonal, como viene siendo habitual dentro de la programación navideña. Además, la plaza del Jardincillo acogió el Mercadillo Solidario, una iniciativa en la que participan un total de ocho asociaciones, con el objetivo común de apoyar distintas causas sociales y solidarias, reforzando el compromiso social de Navalmoral.

Se celebró también la Media Maratón Memorial Valeriano Lombardía, que reunió a un gran número de corredores y aficionados al atletismo, convirtiendo una vez más el deporte en uno de los ejes protagonistas del fin de semana. La programación de Navidad continuará durante los próximos días con nuevas actividades, como la inauguración del Mercado Navideño el día 18 de noviembre, el Concierto de Navidad el día 19, y la apertura de la pista de patinaje, que también se inaugurará esta semana y permanecerá activa durante todas las fiestas navideñas. En relación con la pista de patinaje, se iniciará esta semana el reparto de 4.000 tickets entre los comercios y establecimientos hosteleros para fomentar las compras.

Desde el ayuntamiento se valora muy positivamente la participación y la buena acogida de todas las actividades, que refuerzan una programación diversa, pensada para todos los públicos y que dinamizar la vida cultural, social y económica de la ciudad.