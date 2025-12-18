El certamen coreográfico DanzaXtrema de Navalmoral tendrá representación extremeña

El Certamen Coreográfico ‘DanzaXtrema 2025’, convocado por el Centro de Artes Espacio Cinético TaKtá de Navalmoral de la Mata, ha anunciado las cinco piezas seleccionadas para su XII edición, que contará por primera vez con representación extremeña. Tras el proceso de recepción de solicitudes, procedentes de distintos puntos y estilos, una comisión ha seleccionado a los coreógrafos participantes. Como novedad en esta edición, el certamen incorpora una fase previa a la final que se celebrará el sábado 20 de diciembre en el Teatro del Mercado de Navalmoral, en la que participarán cinco coreografías, de las que solo dos pasarán a la final.

Estas dos propuestas se sumarán a las tres piezas ya seleccionadas directamente para la final, que tendrá lugar el domingo 21 de diciembre en el Espacio Cinético TaKtá, según ha informado la organización del certamen. Las obras que competirán directamente en la final son ‘Una ida al canto’, de Carmen Fumero (Madrid); ‘La voz de Dios’, de Sara Peña Cagigas (Suiza), interpretada por Giusy Fanaro, Sina Friedli y Carmelia Steiner; y ‘Vibra’, de Arnau Pérez de la Fuente (Gerona), que bailará junto a Nicolás Martínez.

En la semifinal previa participarán Luis Agorreta, placentino residente en Madrid, con la pieza ‘Dicen que’; Íria Busquets Sanz y Adrián López Fernández (Madrid), con ‘De outono e tardor / De ti i jo’; David Candela (Madrid), con ‘Cuando es solo un segundo’, junto a Marina López; Esther López Navarro (Barcelona), con ‘El campo’, interpretada con Pau Barreda; y Cecilia García Ferriols, Altea León Jiménez y María Rufo Canalejo (Cáceres), que presentarán la pieza ‘Umbral’.

DanzaXtrema es un evento organizado por Paspie Danza, compañía residente del Espacio Cinético TaKtá, con el objetivo de impulsar la creación coreográfica desde una perspectiva contemporánea. El certamen cuenta con financiación del Ministerio de Cultura y Deportes, a través del INAEM, y de la Junta de Extremadura mediante la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, además de la colaboración del Ayuntamiento de Navalmoral. Los coreógrafos participantes optan a un primer premio dotado con 5.000 euros, cuatro premios adicionales de 1.200 euros, y un premio especial del público de 300 euros y un jamón extremeño. Las propuestas serán evaluadas por un jurado profesional que valorará criterios como la originalidad, la innovación y el uso del lenguaje coreográfico y los recursos escénicos. Todas las actividades del certamen tendrán entrada libre hasta completar aforo.