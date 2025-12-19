Reconocimiento
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata convoca la XXIV edición de los Premios del Deporte
Se reconocerán los logros, dedicación y esfuerzo de deportistas, entidades y clubes locales. Las candidaturas presentadas serán valorarás por un jurado
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata , a través de la concejalía de Deportes, ha publicado las bases de los XXIV Premios del Deporte, que reconocen el esfuerzo y logros de deportistas, entidades y colectivos locales en 2025. Con esta convocatoria, el ayuntamiento refuerza su apuesta por el deporte como herramienta de unión social y promoción de hábitos de vida saludables, dando además un papel activo a los vecinos. Cualquier persona podrá proponer candidaturas, que valorará un jurado.
Contemplan las siguientes categorías: menciones especiales en categoría base, mejor evento deportivo del año, mejor entidad deportiva, trayectoria deportiva, mejor deportista femenina y mejor deportista masculino. En cada categoría se concederá un único premio, salvo en las menciones especiales, que no habrá límite. Podrán optar personas nacidas o empadronadas en Navalmoral, así como deportistas o entidades que representen a colectivos o clubes. La entrega de los premios tendrá lugar en el Teatro del Mercado, en una fecha todavía está por determinar.
