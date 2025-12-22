El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata impulsa mejoras en varias zonas deportivas municipales

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha impulsado distintas acciones y proyectos que tienen como fin mejorar instalaciones deportivas, así como crear nuevos espacios como es el caso de la nueva pista de Pump Track. Esta se ha ubicado en el antiguo ferial del Canchigordo y los trabajos se ejecutan con un presupuesto de 39.960 euros. Será un espacio asfaltado de más de 1.000 metros cuadrados, con curvas, saltos y obstáculos, pensado para usuarios de todos los niveles y dotado de señalización y zona de descanso.

Además, el ayuntamiento anunció de la mejora del césped natural que se encuentra en la ciudad deportiva Fariñas. Estos trabajos se realizan con una partida de 18.055,62 euros. Esta, en concreto, va destinada a atender la elevada demanda de espacios para entrenamientos y partidos, en una ciudad que cuenta con un gran número de jóvenes inscritos en las diferentes academias y clubes de fútbol. Esta actuación también permitirá, según recalcó el consistorio, «descargar los otros espacios municipales y mejorar las condiciones de uso».