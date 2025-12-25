Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ONG

Grandes Amigos celebra una comida que reúne a voluntarios y mayores en Navalmoral de la Mata

Este evento incluye la entrega de cartas personalizadas elaboradas por estudiantes del instituto Zurbarán y el espectáculo de magia de ‘Jordiman’

Varias personas mayores observan el espectáculo ofrecido por ‘Jordiman’.

Varias personas mayores observan el espectáculo ofrecido por ‘Jordiman’. / CEDIDA

Nieves Agut

Una veintena de personas mayores y voluntarias de la ONG Grandes Amigos de Navalmoral de la Mata se han reunido, recientemente, en un evento navideño. Esta iniciativa promovida por el colectivo ha permitido que cada mayor recibiera un regalo, así como una carta personalizada redactada por los alumnos de la asignatura Atención Educativa de 1º de Bachillerato del instituto Zurbarán de la ciudad. La profesora encargada de repartir los regalos, Ilde Mateos Gómez, manifestó que esta actividad se enmarca dentro del proyecto Intergeneracional, que tiene como objetivo «generar relaciones intergeneracionales desde la igualdad, aprovechando todo lo bueno que pueden ofrecer las personas en todas las etapas de su vida».

La comida navideña que contó con el mago local, Jordiman, ha sido posible gracias a la colaboración de las empresas Ormeño y Cofiex. Actualmente, Grandes Amigos acompaña a 14 mayores que viven en la residencia María Ángeles Bujanda y en la Real de Navalmoral.

