Ocio
El programa navideño de Navalmoral de la Mata ofrece el Light Festival y la carrera de la San Silvestre
Adultos y niños podrán disfrutar de un gran número de actividades con un gran evento mañana sábado por la tarde. Además, el lunes día 29 habrá un Scape Room
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata continúa con su programa navideño y lo hará este fin de semana con jornadas intensas que tendrán como protagonistas el Light Festival en el edificio multiusos a partir de las cinco de la tarde mañana sábado día 25. Se continuará el domingo día 28 con la San Silvestre, una carrera popular organizada por Fondistas Moralos. Las inscripciones podrán hacerse a las diez de la mañana y la carrera comenzará a las doce del mediodía desde la plaza de España.
Igualmente, el día 29 habrá un Scape Room (IA)rcangel y las entradas podrán conseguirse en el centro de ocio municipal Diversia. El último día del año se celebrarán las campanadas infantiles con un espectáculo de juguetes a cargo de la compañía Soraya Díaz. Este evento será en la plaza de España a partir de las once y media de la mañana. Ya en el nuevo año, justo el 3 de enero, los más pequeños disfrutarán de un pasacalles Fantasía Disney y en ese momento los más pequeños podrán entregar sus cartas para los Reyes Magos. Estos llegarán a Navalmoral el día 5 a las siete de la tarde.
