La policía local de Navalmoral de la Mata estrena dos nuevos vehículos

Han sido adquiridos mediante un contrato de renting por cuatro años, totalmente equipados y preparados para realizar cualquier tipo de intervención

Uno de los vehículos nuevos adquiridos para la policía local.

Uno de los vehículos nuevos adquiridos para la policía local. / CEDIDA

Nieves Agut

La Policía Local de Navalmoral se ha dotado, recientemente, de dos nuevos vehículos policiales, adquiridos mediante un contrato de renting por cuatro años, totalmente equipados y preparados para realizar cualquier tipo de intervención. Desde el ayuntamiento se informó que son modelos ya utilizados por otros cuerpos de Policía Local, lo que garantiza su funcionalidad y eficacia en el trabajo diario.

Estos nuevos medios se suman a dos nuevas motocicletas que la policía estrenó el pasado año. En concreto, eran dos motocicletas KTM 390 Adventure, en cumplimiento con la normativa autonómica vigente y estas motocicletas sustituyeron a las anteriores, que habían superado los 8 años de vida útil. Con esta renovación, se asegura que los agentes cuenten con vehículos modernos, versátiles y aptos para la gran variedad de terrenos que abarca el municipio.

