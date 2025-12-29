La policía local de Navalmoral de la Mata estrena dos nuevos vehículos

La Policía Local de Navalmoral se ha dotado, recientemente, de dos nuevos vehículos policiales, adquiridos mediante un contrato de renting por cuatro años, totalmente equipados y preparados para realizar cualquier tipo de intervención. Desde el ayuntamiento se informó que son modelos ya utilizados por otros cuerpos de Policía Local, lo que garantiza su funcionalidad y eficacia en el trabajo diario.

Estos nuevos medios se suman a dos nuevas motocicletas que la policía estrenó el pasado año. En concreto, eran dos motocicletas KTM 390 Adventure, en cumplimiento con la normativa autonómica vigente y estas motocicletas sustituyeron a las anteriores, que habían superado los 8 años de vida útil. Con esta renovación, se asegura que los agentes cuenten con vehículos modernos, versátiles y aptos para la gran variedad de terrenos que abarca el municipio.