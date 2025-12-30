Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáceres pierde poblaciónLa vivienda en ExtremaduraCierre de AlmarazEl viejo 'Licen'Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

XXV edición

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata dará los premios del deporte en siete categorías

Será en una gala en la que se premiará, entre otros, a los mejores deportistas femenino y masculino y la mejor trayectoria deportiva

Un grupo de ciclistas durante un evento celebrado en Navalmoral.

Un grupo de ciclistas durante un evento celebrado en Navalmoral. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Deportes, otorgará premios en siete categorías distintas dentro de la XXV Gala del Deporte. Estos premios se conceden con el objetivo de reconocer a deportistas, entidades y colectivos que han destacado a lo largo de 2025. En concreto: menciones especiales categoría base, mejor evento deportivo del año, mejor entidad deportiva , trayectoria deportiva y mejor deportista en femenino y en masculino.

El número máximo de premiados en cada una de las categorías será de 1, excepto en las categorías ‘Menciones especiales categoría base’ y ‘Menciones especiales’, que no tendrá número definido.

La convocatoria está abierta a la participación ciudadana, permitiendo que cualquier persona pueda proponer candidaturas, que posteriormente serán valoradas por un jurado especializado. Podrán optar a los premios personas nacidas o empadronadas en Navalmoral, así como deportistas y entidades que representen a colectivos o clubes registrados en la localidad. La fecha de la gala está por determinar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
  2. Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
  3. Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
  4. Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
  5. Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
  6. Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
  7. Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
  8. El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata dará los premios del deporte en siete categorías

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata dará los premios del deporte en siete categorías

La policía local de Navalmoral de la Mata estrena dos nuevos vehículos

La policía local de Navalmoral de la Mata estrena dos nuevos vehículos

El programa navideño de Navalmoral de la Mata ofrece el Light Festival y la carrera de la San Silvestre

El programa navideño de Navalmoral de la Mata ofrece el Light Festival y la carrera de la San Silvestre

Grandes Amigos celebra una comida que reúne a voluntarios y mayores en Navalmoral de la Mata

Grandes Amigos celebra una comida que reúne a voluntarios y mayores en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata impulsa mejoras en varias zonas deportivas municipales

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata impulsa mejoras en varias zonas deportivas municipales

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata convoca la XXIV edición de los Premios del Deporte

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata convoca la XXIV edición de los Premios del Deporte

El certamen coreográfico DanzaXtrema de Navalmoral tendrá representación extremeña

El certamen coreográfico DanzaXtrema de Navalmoral tendrá representación extremeña

Navalmoral de la Mata celebra en estos días numerosos actos culturales, solidarios y deportivos

Navalmoral de la Mata celebra en estos días numerosos actos culturales, solidarios y deportivos
Tracking Pixel Contents