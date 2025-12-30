El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata dará los premios del deporte en siete categorías

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Deportes, otorgará premios en siete categorías distintas dentro de la XXV Gala del Deporte. Estos premios se conceden con el objetivo de reconocer a deportistas, entidades y colectivos que han destacado a lo largo de 2025. En concreto: menciones especiales categoría base, mejor evento deportivo del año, mejor entidad deportiva , trayectoria deportiva y mejor deportista en femenino y en masculino.

El número máximo de premiados en cada una de las categorías será de 1, excepto en las categorías ‘Menciones especiales categoría base’ y ‘Menciones especiales’, que no tendrá número definido.

La convocatoria está abierta a la participación ciudadana, permitiendo que cualquier persona pueda proponer candidaturas, que posteriormente serán valoradas por un jurado especializado. Podrán optar a los premios personas nacidas o empadronadas en Navalmoral, así como deportistas y entidades que representen a colectivos o clubes registrados en la localidad. La fecha de la gala está por determinar.