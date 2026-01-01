El programa navideño intensifica sus actos con deporte y diversión en Navalmoral de la Mata

El programa navideño organizado por el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata llega a su recta final con intensas jornadas festivas. El sábado 3 de enero a las diez de la mañana se jugará un Torneo de Reyes con la cantera Puertas Extremadura en el campo de fútbol Oliver Torres. Ya por la tarde, habrá un pasacalles de Fantasía Disney con la recogida de cartas que podrán entregar los más pequeños para hacérselas llegar a los Reyes Magos. Esto será en la calle peatonal y plaza de España a las seis.

El 5 de enero se realizará el peculiar belén viviente a cargo de los integrantes de la Asociación de Coros y Danzas El Encinar. Este evento será a las seis de la tarde en la iglesia de San Andrés. También tendrá lugar la cabalgata de los Reyes Magos y a las siete de la tarde habrá un pasacalles Moonlight con animación durante la madrugada. Además, los niños y niñas serán recibidos por sus majestades los Reyes Magos en el centro cultural La Gota. La programación navideña también incluye el campamento urbano y la ludoteca con un gran número de actividades para los más pequeños y que se desarrollan hasta el 7 de enero.