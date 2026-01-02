Empleo
Navalmoral de la Mata clausura un programa que forma en atención a personas dependientes y jardinería
En total se especializan 24 personas, repartidas en dos modalidades, dentro de la Escuela de Aprendizaje Laboral denominada ‘Piedra caballera’
La ciudad de Navalmoral de la Mata ha acogido, recientemente, el acto de clausura de la Escuela de Aprendizaje Laboral Piedra Caballera que se ha desarrollado dentro del programa de formación y empleo Escala. Durante este año, 24 alumnos y alumnas se han formado en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería, así también en lo que es instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Desde el ayuntamiento se ha felicitado alumnado por el trabajo realizado y por los resultados obtenidos, ya que «un número importante de participantes se ha incorporado directamente al mercado laboral», señalaron. De la misma manera, destacaron la labor del personal docente por «su gran compromiso e implicación durante todo el proceso de formación con los alumnos», dijeron. La Escuela de Aprendizaje Laboral es un programa que combina la formación profesional con la experiencia laboral real. Este tipo de escuela permite a los estudiantes adquirir habilidades y conocimientos prácticos en su campo de interés, mientras trabajan en un entorno laboral.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz