Navalmoral de la Mata clausura un programa que forma en atención a personas dependientes y jardinería

La ciudad de Navalmoral de la Mata ha acogido, recientemente, el acto de clausura de la Escuela de Aprendizaje Laboral Piedra Caballera que se ha desarrollado dentro del programa de formación y empleo Escala. Durante este año, 24 alumnos y alumnas se han formado en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería, así también en lo que es instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Desde el ayuntamiento se ha felicitado alumnado por el trabajo realizado y por los resultados obtenidos, ya que «un número importante de participantes se ha incorporado directamente al mercado laboral», señalaron. De la misma manera, destacaron la labor del personal docente por «su gran compromiso e implicación durante todo el proceso de formación con los alumnos», dijeron. La Escuela de Aprendizaje Laboral es un programa que combina la formación profesional con la experiencia laboral real. Este tipo de escuela permite a los estudiantes adquirir habilidades y conocimientos prácticos en su campo de interés, mientras trabajan en un entorno laboral.