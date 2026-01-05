Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Círculo Empresarial Moralo trabaja inmerso en la organización de la Feria Multisectorial 2026

El colectivo prepara este evento que tendrá como escenario el municipio de Talayuela, en la comarca del Campo Arañuelo, y busca reactivar la economía en la zona

Miembros del Círculo Empresarial Moralo, durante una reunión para tratar los preparativos de la feria.

Miembros del Círculo Empresarial Moralo, durante una reunión para tratar los preparativos de la feria.

Nieves Agut

El Círculo Empresarial Moralo trabaja de lleno en los preparativos de lo que será la I Feria Multisectorial de Talayuela. Este acontecimiento, que pretende dinamizar la economía local y ofrecer un escaparate para empresas y emprendedores de la comarca, se celebrará los próximos 20 y 21 de marzo en el nuevo recinto multiusos, cuyas obras ya fueron licitadas.

El colectivo ha creado un comité organizador de la feria, además de designar al director del evento, un cargo que recayó en Ramón Barbado, actual presidente del Círculo Empresarial Moralo. Del mismo modo, para garantizar el correcto desarrollo de todas las áreas que conforman un evento de estas características, el comité organizador decidió estructurar el trabajo en diferentes comisiones especializadas. Cada una de ellas, liderada por un coordinador, se encargará de una faceta específica.

La comisión de Marketing y Comunicación estará a cargo de Ainara Cámara. Por su parte, Roberto Montero coordinará la comisión de Comercial y Expositores. Además, habrá una amplia variedad de actividades paralelas.

El Círculo Empresarial Moralo trabaja inmerso en la organización de la Feria Multisectorial 2026

