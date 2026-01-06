Fiestas
Las murgas y chirigotas pueden inscribirse para el Carnaval 2026 de Navalmoral de la Mata
El plazo finaliza el 9 de enero, mientras que para el pasacalles carnavalero nocturno las inscripciones pueden realizarse hasta el día 30 del citado mes
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata mantiene abierto el plazo para formar parte del concurso de Murgas y Chirigotas del Carnavalmoral 2026, que se celebrará del 13 al 18 de febrero. Los participantes serán peñas o asociaciones, o grupo de personas, con un mínimo de 8 componentes de todo el territorio nacional. El plazo de inscripción finaliza el 9 de enero y el lugar de presentación para las asociaciones y peñas será en la sede electrónica del ayuntamiento y personas físicas en el Registro General.
Por otro lado, se celebrará un pasacalles carnavalero nocturno donde también pueden apuntarse peñas y asociaciones, así como grupo de personas, con un mínimo de 10 componentes. El plazo de inscripción en este caso es el 30 de enero.
El Carnaval moralo es una de las fiestas más esperadas no solo por los ciudadanos de Navalmoral, sino también por los municipios del Campo Arañuelo, dado que congrega a un gran número de visitantes. Estas fiestas de Interés Turístico Regional pasan de generación en generación y destacan por sus atractivos desfiles, pasacalles, carrozas y comparsas.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz