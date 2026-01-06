Las murgas y chirigotas pueden inscribirse para el Carnaval 2026 de Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata mantiene abierto el plazo para formar parte del concurso de Murgas y Chirigotas del Carnavalmoral 2026, que se celebrará del 13 al 18 de febrero. Los participantes serán peñas o asociaciones, o grupo de personas, con un mínimo de 8 componentes de todo el territorio nacional. El plazo de inscripción finaliza el 9 de enero y el lugar de presentación para las asociaciones y peñas será en la sede electrónica del ayuntamiento y personas físicas en el Registro General.

Por otro lado, se celebrará un pasacalles carnavalero nocturno donde también pueden apuntarse peñas y asociaciones, así como grupo de personas, con un mínimo de 10 componentes. El plazo de inscripción en este caso es el 30 de enero.

El Carnaval moralo es una de las fiestas más esperadas no solo por los ciudadanos de Navalmoral, sino también por los municipios del Campo Arañuelo, dado que congrega a un gran número de visitantes. Estas fiestas de Interés Turístico Regional pasan de generación en generación y destacan por sus atractivos desfiles, pasacalles, carrozas y comparsas.