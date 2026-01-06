Cabalgata
Navalmoral de la Mata brilla con una comitiva animada por casi 100 niños y seis carrozas
Los magos de Oriente visitaron el Hospital Campo Arañuelo y las residencias de mayores de la ciudad
Los magos de Oriente desfilaron ayer por las calles de Navalmoral de la Mata, pero antes realizaron una visita especial al Hospital Campo Arañuelo y a las residencias de mayores de la ciudad. La cabalgata contó con la participación de 95 niños y niñas, integrados en una comitiva formada por seis atractivas carrozas.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz