Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cabalgata

Navalmoral de la Mata brilla con una comitiva animada por casi 100 niños y seis carrozas

Los magos de Oriente visitaron el Hospital Campo Arañuelo y las residencias de mayores de la ciudad

Los Reyes Magos, en su visita al Hospital Campo Arañuelo.

Los Reyes Magos, en su visita al Hospital Campo Arañuelo. / CEDIDA

Nieves Agut

Los magos de Oriente desfilaron ayer por las calles de Navalmoral de la Mata, pero antes realizaron una visita especial al Hospital Campo Arañuelo y a las residencias de mayores de la ciudad. La cabalgata contó con la participación de 95 niños y niñas, integrados en una comitiva formada por seis atractivas carrozas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
  2. Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
  3. Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
  4. Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
  5. Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
  6. Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
  7. Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
  8. El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz

Navalmoral de la Mata brilla con una comitiva animada por casi 100 niños y seis carrozas

Navalmoral de la Mata brilla con una comitiva animada por casi 100 niños y seis carrozas

El Círculo Empresarial Moralo trabaja inmerso en la organización de la Feria Multisectorial 2026

El Círculo Empresarial Moralo trabaja inmerso en la organización de la Feria Multisectorial 2026

Navalmoral de la Mata clausura un programa que forma en atención a personas dependientes y jardinería

Navalmoral de la Mata clausura un programa que forma en atención a personas dependientes y jardinería

El programa navideño intensifica sus actos con deporte y diversión en Navalmoral de la Mata

El programa navideño intensifica sus actos con deporte y diversión en Navalmoral de la Mata

Navalmoral de la Mata consolida su crecimiento con inversiones clave, planificación a largo plazo y un enfoque integral en servicios y ocio

Navalmoral de la Mata consolida su crecimiento con inversiones clave, planificación a largo plazo y un enfoque integral en servicios y ocio

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata dará los premios del deporte en siete categorías

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata dará los premios del deporte en siete categorías

La policía local de Navalmoral de la Mata estrena dos nuevos vehículos

La policía local de Navalmoral de la Mata estrena dos nuevos vehículos

El programa navideño de Navalmoral de la Mata ofrece el Light Festival y la carrera de la San Silvestre

El programa navideño de Navalmoral de la Mata ofrece el Light Festival y la carrera de la San Silvestre
Tracking Pixel Contents