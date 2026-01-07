XXVII edición
Joaquín Ortiz Ortiz gana el certamen de relatos de la Fundación Concha en Navalmoral de la Mata
El autor, de Los Santos de Maimona (Badajoz), ha presentado ‘Verde Clarito’. El accésit ha sido para Fernando Herrero Rojo, residente en Barcelona
La Fundación Cultural Concha ha fallado, recientemente, los premios del XXVII Certamen de Relatos Breves de Invierno y Cuentos de Navidad. Unos certámenes que han contado con el patrocinio de la CNA de Almaraz Trillo. El acto de entrega contó con la actuación musical del dúo de guitarra Sonanta, que puso la nota artística a una mañana dedicada a la literatura. El primer premio, dotado con 1.000 euros y un diploma, ha sido para el relato que lleva por título ‘Verde Clarito’, presentado con el seudónimo Papel de Lija, del autor: Joaquín Ortiz Ortiz, residente en Los Santos de Maimona (Badajoz).
Por otro lado, el accésit , dotado con 500 euros y un diploma, ha sido para el relato ‘Maldito Frío’, con el seudónimo Leo del Frío, del autor Fernando Herrero Rojo, residente en Barcelona. Desde la Fundación Cultural Concha se ha felicitado a los premiados y, al mismo tiempo, agradecido a todas las personas que hacen posible que la literatura siga teniendo un espacio protagonista en la región. La temática debía estar relacionada con aspectos sobre el invierno o la Navidad.
