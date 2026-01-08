La Policía Local de Navalmoral de la Mata hace un balance positivo del desarrollo de las fiestas

La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha hecho un balance «positivo» de las actuaciones desarrolladas durante las fiestas navideñas, durante las cuales se activó un dispositivo especial de seguridad y control para garantizar la seguridad vial, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de las celebraciones. Dentro de este dispositivo, entre los días 15 y 21 de diciembre, se llevó a cabo una campaña especial de controles de alcohol y drogas en la conducción, impulsada desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Durante esos siete días se realizaron 26 controles preventivos en distintos puntos de la ciudad, en los que fueron controlados 217 conductores. Como resultado de estos controles, se registraron 3 positivos por alcoholemia. De ellos, dos conductores superaron la tasa legalmente establecida como delito, por lo que fueron detenidos y citados para juicio rápido, mientras que el tercer caso se tramitó mediante sanción administrativa. Asimismo, 7 conductores fueron sancionados por dar positivo en drogas en la conducción. Desde la Policía Local se subraya que el número de infracciones detectadas fue reducido en relación con el total de conductores controlados, «lo que refleja una actitud mayoritariamente responsable por parte de la ciudadanía».

Durante las noches festivas de mayor afluencia, Nochebuena y Nochevieja, las actuaciones se centraron especialmente en labores preventivas y de control, registrándose un número muy reducido de incidencias. En Nochevieja solo se detectó un positivo en alcohol en la conducción y se actuó en dos conatos de pelea que fueron resueltos sin mayores consecuencias. Asimismo, durante la noche de Reyes, los agentes intervinieron en una actuación de carácter sanitario tras un requerimiento telefónico de auxilio en un domicilio. La rápida actuación permitió el traslado inmediato de una persona al Hospital Campo Arañuelo, siendo posteriormente derivada a un centro hospitalario de referencia.

En el ámbito de la protección de menores y el control de establecimientos públicos, la Policía Local realizó inspecciones en coordinación con la Guardia Civil, detectándose una infracción grave en un establecimiento de ocio nocturno por permitir el acceso y consumo de bebidas alcohólicas a menores. Además, se intervino en un caso relacionado con una menor en estado de embriaguez, siendo puesta a disposición de sus tutores legales. Desde el ayuntamiento se valoró muy positivamente el comportamiento general de los vecinos y visitantes durante las fiestas navideñas y agradece la colaboración mostrada, destacando que la prevención, la responsabilidad individual y el respeto a las normas «son fundamentales para que este tipo de celebraciones se desarrollen con seguridad y normalidad».