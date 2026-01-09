Fiestas
El Carnaval 2026 de Navalmoral de la Mata ya cuenta con su cartel, del autor Chema Riquelme
La creación del artista de Huelva lleva como título ‘Navalmoral y su duende del Carnaval’ y ha sido elegida entre 16 obras presentadas a un concurso
El Carnaval 2026 de Navalmoral de la Mata cuenta ya con su cartel que anuncia las fiestas más esperadas por los moralos y que se celebrarán del 13 al 18 de febrero. El alcalde, Enrique Hueso, ha sido el encargado de dar a conocer la imagen que representará y promocionará estas fiestas. Un cartel que lleva como lema ‘Navalmoral y su duende del Carnaval’ y que ha sido el ganador del concurso de carteles organizado por el consistorio. El autor de la obra seleccionada ha sido Chema Riquelme, artista onubense, cuyo trabajo ha resultado ganador entre un total de 16 obras presentadas, en una edición que ha destacado tanto por la alta participación como por la gran calidad artística de las obras.
El jurado ha valorado especialmente la riqueza técnica y estética de la obra, que combina óleo, acrílico y aerografía, así como el uso de una amplia variedad cromática y la aplicación de distintas técnicas. El cartel elegido se convierte desde ahora en la imagen representativa del Carnaval 2026, una celebración consolidada en el Campo Arañuelo y que ha marcado el pistoletazo de salida a la nueva edición.
