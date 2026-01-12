El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata estrena la oferta cultural 2026 con dos espectáculos

La programación cultural vuelve a Navalmoral de la Mata y de esta manera el ayuntamiento estrena el nuevo año 2026 con dos destacadas propuestas teatrales que combinan comedia musical y suspense, y que se representarán en el Teatro del Mercado. La primera de ellas será la que lleva por título ‘Atrapadas en la Of’, una comedia musical protagonizada por Clara Alvarado, Paula García, Ricky Merino y Ricardo Sáiz, de la cual se podrá disfrutar el domingo 18 de enero, a partir de las 19.00 horas.

La obra arranca cuando cuatro trabajadores quedan atrapados en su oficina durante una tormenta. A partir de ahí, entre canciones míticas de los años 80 y situaciones tan absurdas como emotivas, la función invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, el trabajo y la importancia de la conexión humana. Todo ello con un tono fresco, divertido y cercano al público. Con esta representación el público podrá ver a su paisana morala Clara Alvarado, conocida por su trabajo en series de televisión como ‘La casa de papel’, ‘La Moderna’ y ‘Aves de corral’. Además, ha participado en el teatro con obras como ‘Mi madre’ y ‘El Funeral’. Clara comenzó su carrera en el teatro a una edad temprana y estudió música y actuación. Ha sido galardonada con el Premio Actriz en los Premios Woman Extremadura donde aprovechó para expresar su compromiso con el arte y la salud mental en sus intervenciones.

La segunda propuesta llegará el viernes 30 de enero, a las 21.00 horas, con ‘Asesinato en el Orient Express’, el célebre clásico de Agatha Christie, encabezado por Juanjo Artero y un amplio reparto. Once intérpretes, una cuidada caracterización y una puesta en escena impactante dan forma a uno de los misterios más emblemáticos de la literatura universal. Ambientada en los años 30, la trama sitúa a Hércules Poirot a bordo del mítico tren, aislado por una tormenta en plena noche, mientras investiga un asesinato con el culpable aún entre los pasajeros. Con estas dos obras, Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura, retoma su actividad cultural apostando por espectáculos de calidad, pensados para públicos diversos y que consolidan al teatro como uno de los grandes protagonistas de la agenda cultural local de este año.