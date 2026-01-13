El Círculo Empresarial Moralo urge mejorar la seguridad vial en la antigua N-V en Navalmoral de la Mata

El Círculo Empresarial Moralo ha trasladado al concejal responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Jorge Martín, su preocupación por la situación actual del tramo de la antigua carretera Nacional V comprendido entre la rotonda de la ITV y la rotonda de acceso al Polígono ExpacioNavalmoral. Esta es una vía que, pese a tener un uso claramente urbano, no se encuentra señalizada como tal. En este tramo se localizan diversas empresas a ambos lados de la carretera, lo que genera movimientos habituales de trabajadores, proveedores y vehículos de acceso.

Sin embargo, la vía mantiene características y velocidades propias de un tramo interurbano, con insuficiente señalización vertical y horizontal, ausencia de pasos de peatones y escasos elementos visuales que favorezcan la reducción de la velocidad. Desde el Círculo Empresarial se plantea como medidas prioritarias la señalización del tramo como vía urbana, limitación efectiva de la velocidad y la incorporación de elementos de calmado de tráfico acordes a un entorno empresarial en funcionamiento. Esta petición se formula desde una perspectiva preventiva y constructiva con el fin de anticiparse a posibles incidentes, mejorar la convivencia entre tráfico rodado y actividad empresarial.