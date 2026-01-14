La nueva zona de aparcamientos del Hospital Campo Arañuelo dispondrá de 110 plazas

La nueva zona de aparcamientos que se está habilitando junto al Hospital Campo Arañuelo en Navalmoral de la Mata dispondrá de 110 plazas. Entre ellas se incluyen tres reservadas para personas con movilidad reducida y otras tres equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos, reforzando así el compromiso municipal con la accesibilidad y la movilidad sostenible. Esta actuación, según informó el gobierno municipal, «mejorará la movilidad, la accesibilidad y la disponibilidad de espacios para aparcar en un entorno con alta demanda diaria».

La actuación incorpora además una isleta central ajardinada con una línea de árboles, alcorques dotados de riego por goteo y alumbrado eficiente mediante luminarias con tecnologías LED con paneles solares. Con ello se busca no solo mejorar el entorno, sino también favorecer criterios de eficiencia energética y mantenimiento responsable. Todo ello con a creación de un espacio de 3.300 metros cuadrados. Se trata de una obra esperada que permitirá la modernización en el entorno del hospital y dar un servicio más cómodo.