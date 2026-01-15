Nuevo espacio
La pista de Pump Track ya está en uso para aficionados a esta práctica en Navalmoral de la Mata
El circuito diseñado para ser recorrido en monopatín o bicicleta sin necesidad de pedalear, se ubica en lo que se conoce como Canchigordo
La nueva pista de Pump Track que se ha construido en Navalmoral de la Mata, justo en la zona que se conoce como Canchigordo, ya está terminada y de hecho en uso para los aficionados a esta práctica. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento que ha detallado además que en estos días se están realizando los últimos remates y tareas de adecentamiento del terreno y entorno como consecuencia de las lluvias de los últimos días.
No obstante, ello no ha impedido que se abra este nuevo espacio deportivo que cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, diseñado para disfrutar del deporte en unas instalaciones que cuentan con una amplia pista con curvas, saltos y obstáculos accesibles para todos los niveles. Esta infraestructura ha contado con una inversión de 39.960 euros y, según el consistorio, «forma parte de nuestra estrategia de revitalizar esta zona con opciones de ocio activo y deporte al aire libre», dijeron. Con esta nueva pista, que se suma al Skill Park creada el año pasado, la ciudad sigue ampliando y diversificando las instalaciones deportivas municipales.
