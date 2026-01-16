Pasarán a una final local
Un evento de robótica educativa implicará a 225 escolares de primaria en Navalmoral de la Mata
Alumnos de 4º de primera de Navalmoral competirán durante diversos talleres que se desarrollarán del 19 al 22 de enero
Un total de 225 alumnos y alumnas de 4º curso de Educación Primaria participarán desde el lunes 19 hasta el jueves día 22 de enero en los talleres ‘World Robot School’ de robótica educativa y salud, una iniciativa formativa que culminará con la primera minicompetición local de robótica. La actividad está organizada en colaboración con la asociación ArcaDroidEx, entidad especializada en robótica educativa y participante habitual en la World Robot Olympiad, certamen internacional de referencia en este ámbito. Además, Navalmoral organizará por segundo año uno de los torneos de la World Robot Olympiad oficiales de España, que se celebrará el 13 de junio en el Pabellón Antonio Jara.
Durante el desarrollo de los talleres, cada clase se divide en equipos de dos y tres alumnos, a los que se explica el funcionamiento de la competición, las pruebas que deben superar los robots. Cuando un equipo considera que ha superado un reto, debe comunicarlo para que se cronometre el tiempo empleado. Los equipos ganadores clasificarán para una final local, en la que competirán representantes de todos los colegios participantes, reforzando el carácter educativo, participativo y motivador de esta iniciativa.
