El Círculo Empresarial Moralo presenta su hoja de ruta 2026 con nuevos proyectos

El Círculo Empresarial Moralo, a través de su presidente, Ramón Barbado, junto a la Junta Directiva, ha compartido ante los medios y algunos socios los principales proyectos que marcarán el próximo año. Un año en el que seguirán trabajando para apoyar a las empresas de la comarca del Campo Arañuelo y «seguir haciendo crecer nuestra zona», afirmó Barbado. Entre otros proyectos, se refirió al denominado TRAE -Trabajo para repoblar Activamente Extremadura-, y que, según recalcó, dará solución al problema de falta de mano de obra en sectores específicos y, al mismo tiempo, ayudará a atraer y fijar población. De hecho, explicó que se han realizado los primeros trámites con empresas que han comunicado lo que necesitan y que las primeras personas empiecen a llegar a nuestra comarca en zonas de menos

A este proyecto se suma la recuperación de la Feria Multisectorial , otras iniciativas en vivienda y el impulso del emprendimiento juvenil con eventos como ‘La magia del emprendimiento’. Con estas acciones, el Círculo reafirma su compromiso de seguir creando oportunidades y «apoyando a quienes construyen el futuro de nuestra tierra», subrayó.