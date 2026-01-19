Estrategia empresarial
El Círculo Empresarial Moralo presenta su hoja de ruta 2026 con nuevos proyectos
El colectivo ha iniciado trámites del programa TRAE para resolver la falta de mano de obra en sectores específicos y, al mismo tiempo, fijará población
El Círculo Empresarial Moralo, a través de su presidente, Ramón Barbado, junto a la Junta Directiva, ha compartido ante los medios y algunos socios los principales proyectos que marcarán el próximo año. Un año en el que seguirán trabajando para apoyar a las empresas de la comarca del Campo Arañuelo y «seguir haciendo crecer nuestra zona», afirmó Barbado. Entre otros proyectos, se refirió al denominado TRAE -Trabajo para repoblar Activamente Extremadura-, y que, según recalcó, dará solución al problema de falta de mano de obra en sectores específicos y, al mismo tiempo, ayudará a atraer y fijar población. De hecho, explicó que se han realizado los primeros trámites con empresas que han comunicado lo que necesitan y que las primeras personas empiecen a llegar a nuestra comarca en zonas de menos
A este proyecto se suma la recuperación de la Feria Multisectorial , otras iniciativas en vivienda y el impulso del emprendimiento juvenil con eventos como ‘La magia del emprendimiento’. Con estas acciones, el Círculo reafirma su compromiso de seguir creando oportunidades y «apoyando a quienes construyen el futuro de nuestra tierra», subrayó.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz