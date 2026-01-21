Inician una campaña para solicitar una universidad de mayores en Navalmoral de la Mata

Desde la Biblioteca de Adultos de la Fundación Cultural Concha en Navalmoral de la Mata se ha mostrado el apoyo para conseguir la puesta en marcha de una nueva sede de la Universidad de Mayores en la ciudad. Por ello, según informan desde la biblioteca, se ha puesto a disposición de toda la población interesada las hojas de firmas para solicitar la apertura de facilitar la puesta en marcha de este servicio. Una petición que, añadieron, va dirigida expresamente al ayuntamiento moralo y está promovida por las representantes de los Clubes de Lectura del municipio, Juana del Álamo y María Patricia González-Mohino García.

Así mismo, animaron a los ciudadanos a acercarte, informarte y formar parte de esta iniciativa que apuesta por el aprendizaje y el desarrollo cultural de la comunidad. Las promotoras expusieron la necesidad de este nuevo servicio en la ciudad ya que, en su opinión, por un lado «evitaría desplazamientos a otras ciudades, y además, ayudaría a promover la formación continua, el pensamiento crítico y la participación socia de las personas mayores», dijeron.