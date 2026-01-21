Las obras de la plataforma única en calles llega a su última fase en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de su alcalde, Enrique Hueso, ha valorado de manera «satisfactoria» los trabajos de plataforma única que se implementan en distintas calles de la ciudad «para mejorar la accesibilidad y adecuar las vías públicas a normativas más lógicas y funcionales». Este proyecto, que se realiza en tres fases, se encuentra precisamente en la tercera y última fase de ejecución.

En total se transformarán 24 calles «para hacerlas más accesibles y transitables para todos los ciudadanos», manifestaron desde el consistorio. Las fases iniciales incluyeron dos partes que salieron licitación con una inversión total de 516.814,87 euros. Respecto a la tercera fase, los trabajos se iniciaron en las calles Alfolí y Pavía y se han ido extendiendo progresivamente a otras calles incluidas en esta fase, como Joaquín Costa, Victorio Casado, Torres Quevedo, León Moyano y San Pedro, entre otras. En total, ocho calles se verán afectadas en este tramo final. Estas actuaciones permitirá a Navalmoral contar con infraestructuras urbanas modernas y accesibles.