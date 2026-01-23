El evento ‘Cómete el Carnaval’ de Navalmoral de la Mata abre las inscripciones para 150 grupos

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata pone en marcha una nueva edición de ‘Cómete el Carnavalmoral’, una actividad participativa enmarcada dentro de la programación del Carnaval 2026 y que está recibiendo numerosas inscripciones. En esta actividad participan grupos formados por un mínimo de 10 personas, con un máximo de 150 grupos inscritos. El plazo de inscripción finalizará el lunes 9 de febrero de 2026 a las 14.00 horas, o antes si se completa el cupo disponible. Los grupos correctamente inscritos deberán acudir el sábado 14 de febrero, entre las 13.00 y las 15.00 horas, a la plaza del Jardincillo, donde deberán identificarse ante la Comisión de Festejos, fotografiarse en el photocall habilitado y cumplir con la temática de disfraces establecida en las bases.

Todos los integrantes del grupo deberán ir disfrazados con una temática común, utilizando disfraces exclusivamente carnavaleros. Los grupos que cumplan los requisitos serán obsequiados con un lote de productos ibéricos y pan para disfrutar del Carnavalmoral. La participación en la actividad implica la cesión de derechos de imagen para su uso en la promoción municipal del Carnaval del Campo Arañuelo. La inscripción se formaliza en Diversia.

Fiesta emblemática

Por otro lado, esta fiesta emblemática de la ciudad y declarada de Interés Turístico Regional celebra otros concursos como son los de reinas del carnaval, concurso de murgas y chirigotas, desfile juvenil, gran desfile de carrozas y comparsas y pasacalles carnavalero.

Por otro lado, el ayuntamiento otorga subvenciones para el Carnaval 2026, destinadas a apoyar la participación de esta fiesta, con las siguientes cuantías: Subvención para carrozas 5.000 euros; Subvención para comparsas (adulto e infantil) 4.000 euros; Ayudas al desplazamiento y difusión del Carnaval: para peñas que representen a Navalmoral en otros municipios, dando visibilidad al Carnaval, 700 euros.

También habrá para desplazamientos para murgas y peñas visitantes con 500 euros; y subvenciones para trajes de reinas y damas, esto es, 2.800 euros a la reina infantil y 3.200 euros a la juvenil. El presupuesto total de subvenciones se amplía en 16.100 euros respecto al anterior, una inversión que el ayuntamiento destina, en parte, a reforzar la Gala de Reinas.