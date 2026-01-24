Finaliza el ‘Word Robot School’ tras fomentar la innovación y creatividad en Navalmoral de la Mata

El evento ‘World Robot School’ ha llegado su fin en Navalmoral de la Mata y ha permitido a 225 alumnos de 4º de Primaria participar en los talleres donde han aprendido a construir y programar robots a través de retos educativos. Una iniciativa que, según explicaron sus organizadores, «ha fomentado la innovación, el trabajo en equipo y la creatividad». El evento además ha incluido una minicompetición local de robótica entre los centros participantes.

Desde el lunes 19 hasta el jueves día 22 de enero los chicos y chicas han participado en estos talleres de robótica educativa y salud, una iniciativa formativa organizada en colaboración con la asociación ArcaDroidEx, entidad especializada en robótica educativa y participante habitual en la World Robot Olympiad, certamen internacional de referencia en este ámbito. Además, Navalmoral organizará por segundo año uno de los torneos de la World Robot Olympiad oficiales de España, que se celebrará el 13 de junio en el Pabellón Antonio Jara. Cada clase se ha dividido en equipos de alumnos que han reforzado el carácter participativo.