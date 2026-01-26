Literatura
Navalmoral de la Mata acoge la presentación del libro ‘El corresponsal americano’, mañana martes
En los salones de la Fundación Cultural Concha a las ocho de la tarde
Los salones de la Fundación Cultural Concha de Navalmoral acogerán el acto de la presentación de la novela que lleva por título ‘El corresponsal americano’, del autor Óscar Jiménez Moriano, que estará acompañado por el profesor Juan Ramón Marcos Barbado. La presentación tendrá lugar mañana martes a las ocho de la tarde.
Este libro narra la vida de James Allen, un corresponsal del Chicago Tribune, durante la Guerra Civil Española. La historia se desarrolla en Badajoz, donde Allen debe sobrevivir en un ambiente hostil y recopilar información sobre la guerra y los eventos históricos. El libro explora temas como la represión y la emigración.
