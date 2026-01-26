Laboral
El PSOE de Navalmoral de la Mata acusa al gobierno local de gestionar de forma «irresponsable»
Una resolución judicial da la razón al grupo municipal socialista tras anular la subida del complemento de la Policía Local que realizó el equipo PP y Vox
El PSOE de Navalmoral de la Marta ha recalcado que una resolución judicial les ha dado la razón tras anular la subida salarial que le realizó a la Policía de local, una anulación resultado, según los socialistas, «por irresponsabilidad del alcalde y concejala de Personal». El PSOE anuncia que el 21 de enero la Sentencia del Tribunal de Instancia de Cáceres, «da la razón al grupo municipal socialista moralo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto, al entender que la subida salarial realizada «debe ser corregida por vía judicial y anulada por no ser conforme a Derecho». «Una vez más el PSOE demuestra su compromiso con la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados municipales y está abierto a la negociación colectiva de la mejora de las condiciones de trabajo, siempre que se realice con criterios de igualdad y bajo la legalidad y con informes técnicos favorables.
Desde el PSOE se defendió el cumplimiento de la legalidad y la igualdad de condiciones y trato a todos los trabajadores y se emplazó al gobierno local a «sentarse a negociar y consensuar».
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz