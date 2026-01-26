El PSOE de Navalmoral de la Mata acusa al gobierno local de gestionar de forma «irresponsable»

El PSOE de Navalmoral de la Marta ha recalcado que una resolución judicial les ha dado la razón tras anular la subida salarial que le realizó a la Policía de local, una anulación resultado, según los socialistas, «por irresponsabilidad del alcalde y concejala de Personal». El PSOE anuncia que el 21 de enero la Sentencia del Tribunal de Instancia de Cáceres, «da la razón al grupo municipal socialista moralo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto, al entender que la subida salarial realizada «debe ser corregida por vía judicial y anulada por no ser conforme a Derecho». «Una vez más el PSOE demuestra su compromiso con la mejora de las condiciones laborales de todos los empleados municipales y está abierto a la negociación colectiva de la mejora de las condiciones de trabajo, siempre que se realice con criterios de igualdad y bajo la legalidad y con informes técnicos favorables.

Desde el PSOE se defendió el cumplimiento de la legalidad y la igualdad de condiciones y trato a todos los trabajadores y se emplazó al gobierno local a «sentarse a negociar y consensuar».