Un Teatro del Mercado lleno para celebrar el Carnavalmoral y anunciar los primeros pasos hacia su reconocimiento nacional

El Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata vivió este viernes una noche especialmente significativa para la historia de su fiesta más emblemática. Con el aforo completamente lleno, tuvo lugar la presentación oficial del programa del Carnavalmoral 2026, en un acto que fue mucho más allá de dar a conocer fechas y actividades y que sirvió para poner voz y rostro a todo lo que hay detrás del carnaval. El teatro recibía a los invitados con una representación de trajes de la edición 2025, además de la exposición de los carteles presentados a concurso, donde se encontraba un cartel original del carnaval del año 86, junto al ganador de esta edición.

Sobre el escenario fueron pasando personas que representan las muchas maneras de vivir y trabajar el Carnavalmoral: peñas, comparsas, murgas, jurad del cartel, voluntarios, centros educativos, autoridades y alcaldes de distintas etapas. Una presencia que permitió escuchar experiencias en primera persona y entender por qué el carnaval forma parte de la vida cotidiana de Navalmoral.

40 años de Fiesta de Interés Regional

El alcalde de Navalmoral de la Mata responsable del área de Festejos, Enrique Hueso, tuvo un papel central en el acto. En su intervención recordó que este 2026 se cumplen 40 años desde que el Carnaval de Navalmoral fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, el 20 de enero de 1986, siendo además el primer carnaval de Extremadura en lograr este reconocimiento bajo la denominación de Carnaval del Campo Arañuelo.

Uno de los momentos más especiales de la noche se produjo cuando Enrique Hueso compartió escenario con Javier Corominas, alcalde en 1986, año en el que se concedió dicho reconocimiento. Una imagen recibida con especial emoción por el público y que reflejó el camino recorrido por el carnaval a lo largo de cuatro décadas, conectando generaciones y reforzando un sentimiento muy presente en Navalmoral: el orgullo por lo que se ha construido entre todos.

Durante su intervención, el alcalde anunció que ya se han iniciado conversaciones y contactos con otras administraciones, así como con personas que llevan muchos años trabajando por el carnaval, con el objetivo de empezar a sentar las bases necesarias para que, en el futuro, el Carnavalmoral pueda optar a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un reto que, según señaló, solo puede abordarse desde el conocimiento de la historia del carnaval, el trabajo serio en su presente y la voluntad de seguir construyendo el futuro que Navalmoral desea para su fiesta.

Clara Alvarado, pregonera

Uno de los anuncios más esperados de la noche fue el de la pregonera del Carnavalmoral 2026. La actriz Clara Alvarado, morala y con una reconocida trayectoria en cine, teatro y televisión, será la encargada de poner voz al inicio oficial del carnaval el próximo viernes13 de febrero en la Plaza de España. Una elección muy celebrada por el público, que reconoce en ella una figura cercana, trabajadora, actriz de éxito, morala y carnavalera.

Durante el acto se dio a conocer también la configuración de los desfiles del Carnavalmoral 2026. El gran desfile de carrozas y comparsas, que se celebrará el domingo 15 y el martes 17 de febrero, contará este año con 16 agrupaciones: 9 comparsas, 4 carrozas, 1 comparsa infantil y 2 comparsas visitantes, lo que supone un incremento cercano al centenar de participantes respecto a la edición anterior y confirma el buen momento que atraviesa el carnaval.

Especial protagonismo tuvo también el desfile juvenil, que volverá a abrir el Carnavalmoral el viernes 13 por la mañana a las 11:00 horas y que este año superará nuevamente los 2.000 participantes. En él estarán representados todos los centros educativos de la localidad, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, además del centro Aratea, de educación especial, y una peña invitada procedente de Castañar de Ibor. La participación de Aratea refuerza el compromiso del carnaval con la inclusión y la diversidad, completando un desfile pensado para que nadie se quede atrás.

La programación del Carnavalmoral 2026 volverá a arrancar con el Concurso de Murgas y Chirigotas, que se celebrará el los viernes 6 y 13 de febrero, una cita imprescindible donde el humor, la sátira y la ironía volverán a llenar el Teatro del Mercado con letras que conectan directamente con la actualidad local y la vida cotidiana.

Programa

El sábado 7 de febrero tendrá lugar la Gala de Elección de las Reinas del Carnavalmoral 2026, presentada por Sara Bravo y José Araque y que contará con la actuación de King África. En ella participarán Jara Robles Castañar, candidata a Reina del Carnaval 2026, y Noa Díaz Masa (10 años), Sofía Ovejero Panadero (8 años), Valeria Gómez Caballero (8 años) y Vera Barroso Mariscal (10 años), candidatas a Reina Infantil del Carnaval 2026.

El Carnavalmoral seguirá apostando también por propuestas consolidadas como la tercera edición de la Gala Miss Drag España, una cita que se ha ganado un lugar destacado dentro de la programación por su gran acogida y su capacidad para atraer público diverso.

En el ámbito musical, el Carnavalmoral 2026 ofrecerá una programación amplia y variada que combinará grandes nombres con actuaciones repartidas por distintos espacios. Además de King África en la gala de reinas, el programa contará con la actuación de Locomía, que formará parte de la programación del domingo 15 de febrero, junto a orquestas de primer nivel que garantizarán ambiente festivo durante toda la semana.

Antes del cierre del acto se puso en valor el proyecto de retransmisión en streaming del Carnavalmoral, que volverá a estar conducido por Berta Collado, periodista de reconocida trayectoria televisiva y de raíces moralas, y Sara Bravo, uno de los rostros más conocidos de la programación diaria de Canal Extremadura. Un formato que en ediciones anteriores ha superado los 22.000 dispositivos conectados, llevando el carnaval mucho más allá de la localidad.

El broche final lo puso la proyección del vídeo promocional del Carnavalmoral 2026, protagonizado por los moralos Rafaela Saneiro y David Palacios. Una pieza que recoge con sensibilidad el lema de esta edición, Historia, presente y futuro, y que consiguió emocionar al público del Teatro del Mercado, cerrando el acto con una imagen fiel de lo que es y significa el Carnavalmoral