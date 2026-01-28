El vídeo Carnavalmoral 2026, de Navalmoral de la Mata, supera 76.000 reproducciones en 48 horas

El vídeo promocional del Carnavalmoral 2026, presentado el pasado viernes durante el acto oficial de lanzamiento de la programación, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición incluso antes de que el Carnaval haya comenzado. En apenas 48 horas, la pieza ha superado las 76.000 reproducciones, confirmando su capacidad para conectar, emocionar y proyectar la esencia del Carnaval de Navalmoral de la Mata mucho más allá de la ciudad. El vídeo, que dura 1 minuto y 46 segundos, puso el broche final a una gala celebrada en el Teatro del Mercado completamente lleno y fue recibido con una respuesta especialmente emotiva por parte del público.

No solo cerró el acto, sino que también consiguió resumir visualmente el lema del Carnavalmoral 2026: ‘Historia, presente y futuro’. La pieza está protagonizada por dos moralos, Rafaela Saneiro (Rafi) y David Palacios, que ejercen de hilo conductor de un recorrido simbólico por el carnaval, acompañados por la verdadera fuerza de esta fiesta: las peñas, las comparsas y la gente de la calle que, año tras año, hace posible que el Carnavalmoral siga creciendo. Un vídeo coral que no pretende mostrarlo todo, sino transmitir lo que se siente cuando el Carnaval se vive desde dentro.

Desde el ayuntamiento se resalta que el impacto del vídeo ha ido más allá del ámbito local. Aunque la mayoría de las visualizaciones proceden de España, los datos reflejan también reproducciones en otros países como Francia, Alemania, Reino Unido, Argentina e India, lo que evidencia la capacidad del Carnavalmoral para trascender fronteras y despertar interés incluso antes del inicio oficial de las fiestas. Por ello, desde el consistorio se valora muy positivamente la acogida del vídeo, que refuerza la idea de que esta celebración no solo es puntual, sino un elemento de identidad capaz de conectar con públicos muy diversos. Un trabajo audiovisual que pone en valor lo que el Carnavalmoral ha sido, lo que es hoy y el camino que sigue construyendo de cara al futuro. El vídeo promocional se ha convertido así en una potente carta de presentación del Carnavalmoral 2026, demostrando que, incluso antes de comenzar, el Carnaval de Navalmoral ya está presente, ya se comparte y ya se vive.