Sanidad
La Hermandad de Donantes de Sangre del Campo Arañuelo organiza cinco salidas para extracciones este mes
A partir del lunes día 2 en distintos municipios del ámbito de actuación del colectivo y además en Navalmoral se donará plasma
La Hermandad de Donantes de Sangre Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata, ha elaborado un amplio programa con cinco salidas a distintos municipios dentro de su ámbito de actuación para realizar extracciones de sangre durante el mes de febrero. De esta manera se podrá donar sangre, así como plasma con las extracciones de plasmaféresis que se efectuará en el Hospital Campo Arañuelo.
El programa, según detalló José Luis Fernández, directivo de la hermandad, comenzará el lunes día 2 de febrero en Aldeanueva de la Vera. Allí en el centro médico se podrá donar sangre de 17.00 a 21.00 horas. Esa misma semana, el jueves día 5, en la casa de la cultura de Jarandilla de la Vera, se harán extracciones de sangre en el mismo horario que el anterior y el jueves día 19 el escenario será la casa de la cultura de Guadalupe de 17.30 a 21.00 horas. El lunes día 23 en el centro de salud de Villanueva de la Vera de 17.00 a 21.00 horas y el día 28 en el centro médico de Castañar de Ibor de 17.30 a 21.00. Además, del 23 al 26 inclusive, en el hospital de Navalmoral se podrá donar plasma de 17.00 a 21.00 horas.
