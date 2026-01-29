Piden un Plan Estratégico y una Agencia Urbana local para Navalmoral de la Mata

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha propuesto al gobierno municipal la elaboración de un Plan Estratégico para el Desarrollo Urbanístico y una Agencia Urbana en la ciudad. Sobre este asunto, Adela Augusto, secretaria de Política Institucional de la agrupación, manifestó que la Agencia Urbana «es una guía para futuras inversiones y actuaciones en la localidad, que debe ser un referente en sostenibilidad».

Respecto al Plan Estratégico, Augusto añadió que «es una oportunidad para acceder a nuevas fuentes de financiación europea, nacional y autonómica». «Somos Cáceres apostamos por el desarrollo urbano inteligente», subrayó. Finalmente, reclamó al ayuntamiento más iniciativas en este ámbito.