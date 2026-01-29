Urbanismo
Piden un Plan Estratégico y una Agencia Urbana local para Navalmoral de la Mata
Somos Cáceres realiza la petición al gobierno municipal con el fin de lograr «un desarrollo urbano inteligente»
La Agrupación Local de Somos Cáceres ha propuesto al gobierno municipal la elaboración de un Plan Estratégico para el Desarrollo Urbanístico y una Agencia Urbana en la ciudad. Sobre este asunto, Adela Augusto, secretaria de Política Institucional de la agrupación, manifestó que la Agencia Urbana «es una guía para futuras inversiones y actuaciones en la localidad, que debe ser un referente en sostenibilidad».
Respecto al Plan Estratégico, Augusto añadió que «es una oportunidad para acceder a nuevas fuentes de financiación europea, nacional y autonómica». «Somos Cáceres apostamos por el desarrollo urbano inteligente», subrayó. Finalmente, reclamó al ayuntamiento más iniciativas en este ámbito.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- El desfile de comparsas y carrozas de Navalmoral exhibe tradición y luz