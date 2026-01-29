Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La policía de Navalmoral de la Mata detiene a un varón mientras intentaba robar una moto

Fue sorprendido por los agentes, gracias a la colaboración ciudadana. También hubo otra detención por delito contra la seguridad vial

Candado arrancado de la motocicleta que un varón intentó sustraer.

Candado arrancado de la motocicleta que un varón intentó sustraer. / CEDIDA

Nieves Agut

La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha llevado a cabo diversas intervenciones, recientemente, que se han saldado con varias detenciones y colaboraciones con otros cuerpos de seguridad.

Una detención se produjo por un delito de robo con fuerza. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes pudieron proceder a la detención y plena identificación del autor, que estaba sustrayendo una motocicleta del interior de un garaje al que había accedido tras romper puertas y candados. Al verse sorprendido por los vecinos intentó huir, siéndole imposible debido a la rápida llegada de la patrulla policial. El detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil junto con las diligencias instruidas.

En primer lugar, se procedió a la detención de dos ciudadanos por distintos delitos. Uno de ellos fue investigado por un delito contra la seguridad vial, tras ser interceptado en un control dinámico al detectarse una conducción no correcta. Las pruebas realizadas confirmaron que superaba en más de cuatro veces la tasa de alcohol permitida, por lo que fue detenido como investigado y, posteriormente, fue citado para juicio rápido. Asimismo, la Policía Local colaboró con la Guardia Civil en otras dos detenciones: una por un presunto delito de violencia de género y otra por atentado a agentes de la autoridad.

