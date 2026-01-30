Programa Cultural
El Teatro del Mercado de Navalmoral acoge la representación ‘Asesinato en el Orient Express’, esta noche
La actuación teatral comenzará a las 21.00 horas
La programación cultural organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navalmoral continuará este viernes 30 de enero en el Teatro del Mercado con la representación teatral ‘Asesinato en el Orient Express’, el célebre clásico de Agatha Christie, encabezado por Juanjo Artero y un amplio reparto de actores y actrices. Esta actuación será en el Teatro del Mercado a las 21.00 horas, donde once intérpretes, una cuidada caracterización y una puesta en escena impactante dan forma a uno de los misterios más emblemáticos de la literatura universal. Ambientada en los años 30, la trama sitúa a Hércules Poirot a bordo del mítico tren, aislado por una tormenta en la noche, mientras investiga un asesinato con el culpable entre los pasajeros.
