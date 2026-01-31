El dispositivo de seguridad para el Carnavalmoral 2026 superará los 400 efectivos

La ciudad de Navalmoral de la Mata ya tiene preparado el dispositivo especial de seguridad y emergencias con motivo de la celebración de las fiestas Carnavalmoral 2026 y que se desarrollarán con numerosos actos desde el 13 hasta el 18 de febrero. Un dispositivo que tiene como principal objetivo garantizar el buen desarrollo de todos los actos y la seguridad de vecinos y visitantes. Según detalló el ayuntamiento, ha sido establecido en el transcurso de la Junta Local de Seguridad, copresidida por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y el alcalde de Navalmoral, Enrique Hueso, en una reunión de coordinación en la que han participado todas las fuerzas y servicios implicados en la ciudad.

En total, el operativo contará con más de 400 efectivos, entre los que se incluyen 116 agentes de la Guardia Civil, de los cuales 34 pertenecen a la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cáceres, y a los que se sumarán 72 efectivos del subsector de Tráfico, que llevarán a cabo controles preventivos tanto en alcohol como en drogas. A ellos se sumarán 85 servicios de la Policía Local y alrededor de 185 voluntarios de Protección Civil y oros pertenecientes al Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SEPEI), de la Diputación Provincial de Cáceres.

Equipos sanitarios

Noticias relacionadas

En materia sanitaria, el dispositivo estará reforzado con la participación de 25 voluntarios de Cruz Roja, tres ambulancias de soporte vital básico, dos vehículos de apoyo 4x4, un puesto sanitario con médicos y personal de enfermería, además de dos equipos sanitarios a pie distribuidos por los puntos de mayor afluencia. Durante la Junta Local de Seguridad han estado presentes, además del subdelegado del Gobierno y el alcalde, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, agentes del puesto de Navalmoral y del subsector de Tráfico, miembros de la Policía Local, así como representantes del equipo de Gobierno municipal. También Protección Civil, Cruz Roja y el Sepei. Desde el ayuntamiento se destaca la anticipación, coordinación y planificación de este dispositivo como una muestra del compromiso municipal con la seguridad ciudadana en un evento que cada año congrega a miles de personas.