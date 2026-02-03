Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para seguridad de los viandantes

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata realiza tareas de prevención sobre caída de árboles y ramas

Operarios municipales revisan parques, jardines y otras zonas públicas

Un operario municipal retira hojas de palmera del suelo.

Un operario municipal retira hojas de palmera del suelo. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral ha llevado a cabo, en estos días, actuaciones de prevención en el Parque Municipal Casto Lozano ante las inclemencias del tiempo y el fuerte viento. En concreto, realiza labores de jardinería y trabajos que se están llevando a cabo tras las incidencias provocadas por el temporal. Estas actuaciones tienen como fin prevenir caída de ramas, desplazamiento de elementos vegetales y la revisión del arbolado. De esta manera, desde el consistorio se recalca su compromiso en trabajar con seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos. Unas labores que se extienden a otros puntos de la ciudad donde se han detectado incidencias similares.

