El expediente de la RPT de Navalmoral de la Mata se corregirá para conseguir una justificación «más sólida»

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha comparecido, recientemente, junto al subinspector jefe de la Policía Local, Pedro Blázquez, para aclarar el alcance de la sentencia que el 21 de enero falló el Tribunal de Instancia de Cáceres, relativa a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la aprobación de complementos específicos. Una sentencia que el PSOE local valoró de manera satisfactoria por considerar que se les ha dado la razón tras «anular la subida salarial que se realizó a la Policial local». Y pidieron que la mejora de las condiciones laborales se extienda a todos los empleados municipales «con criterios de igualdad y bajo la legalidad y con informes técnicos favorables». Sin embargo, el alcalde moralo, en respuesta a los socialistas, ha matizado que dicha sentencia «no declara la nulidad ni la ilegalidad del acuerdo, sino que solicita una motivación técnica más exhaustiva». Por ello, anunció que el ayuntamiento «ya trabaja en la retroacción del expediente para cumplir con el juzgado y dotar al proceso de una justificación jurídica y técnica aún más sólida».

Además, el alcalde ha recordado que esta nueva organización ya ha permitido reducir hasta en un 60% el gasto en gratificaciones extraordinarias, demostrando que una plantilla estable, es más eficiente para las arcas públicas que el sistema de «parches». «Vamos a cumplir la resolución judicial y a mejorar el procedimiento, pero no vamos a permitir que las trabas nos impidan dar a Navalmoral la seguridad que merece. Nuestra voluntad es firme: patrullas en la calle y mayor seguridad, a pesar de quienes solo ven ciudadanos cuando hay que pensar en votos».

Hueso ha sido tajante al denunciar la «estrategia de confusión», dijo, del grupo socialista y anunció que el ayuntamiento reforzará el informe técnico del expediente para garantizar la seguridad permanente en las calles de la ciudad. Durante su intervención además, el alcalde ha señalado directamente la actitud del grupo socialista y del demandante, Jesús Gómez Medinabeitia. Según Hueso, ambos conocen mejor que nadie las graves carencias que arrastraba la Policía Local, ya que fueron heredadas de su propia etapa de gestión. Finalmente, destacó que contar con una plantilla completa permitía dar un paso más en servicios como el sistema VioGén. Y recordó que gracias a la estabilidad de efectivos conseguida con la nueva RPT, el equipo de gobierno municipal tenía previsto liberar a un agente de la Policía Local para que se dedicara en exclusiva a las tareas de protección y seguimiento de violencia de género.