Cultura
El autor de la mejor novela corta recibirá 7.000 euros de premio en Navalmoral de la Mata
El ayuntamiento convoca la XX edición del Certamen ‘Encina de Plata’ y el plazo para presentar trabajos finaliza el 23 de marzo
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha convocado el XX Premio de Novela Corta Encina de Plata al que pueden participar escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, con obras escritas en castellano. Los originales serán inéditos y no deben haber sido premiados con anterioridad ni estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso literario. Las obras serán de tema libre, con una extensión mínima de 75 folios y máxima de 100. Un premio dotado con 7.000 euros, que se otorga al autor o autora de la novela ganadora. Tres premios de 500 euros que se otorgan a las tres restantes novelas finalistas.
Las obras se enviarán al Ayuntamiento de Navalmoral, concejalía de Cultura, Plaza deRafael Medina, s/n, haciendo constar en el exterior del sobre XX Premio Encina de Plata. El plazo de presentación finalizará el día 23 de marzo a las 14.00 horas. Un comité de lectura, integrado por personas cualificadas, determinará los originales que habrán de pasar a la final del premio y que serán entregados a los miembros del jurado.
