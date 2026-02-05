Reconocimientos
La Gala del Deporte de Navalmoral de la Mata cumplirá su XXV Aniversario y ofrecerá novedades
El ayuntamiento premiará distintas categorías para promover y reconocer el deporte local y, por primera vez, el evento se retransmite en streaming
Navalmoral de la Mata celebrará el martes 20 de febrero la XXV edición de la Gala del Deporte 2026, evento ya consolidado en el calendario deportivo local que reconoce el esfuerzo, la dedicación y los logros de deportistas, entidades y eventos deportivos de la ciudad. La gala tendrá lugar en el Teatro del Mercado, a partir de las 20.30 horas, y mantendrá el formato habitual, comenzando con el reconocimiento a los deportistas de categorías base y continuando después con los premios correspondientes a la categoría de adultos.
En el apartado de categorías base, se reflejan Menciones especiales, Mejor deportista masculino y Mejor deportista femenino. Por su parte, en la categoría de adultos, se otorgarán los siguientes reconocimientos: Menciones especiales, Mejor evento deportivo, Entidad deportiva de 2025, Trayectoria deportiva, Premio especial al deportista regional, Deportista masculino y Deportista femenino. Este año, por el 25 aniversario habrá novedades, entre las que destacan la retransmisión en streaming del evento, la grabación de entrevistas posteriores a los premiados y la realización de un extenso reportaje fotográfico, reforzando así la difusión y visibilidad del deporte local.
