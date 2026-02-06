Ingresos y gastos
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata cuenta con más de 18 millones de presupuesto en 2026
El alcalde destacó que las cuentas de este año «dan continuidad a obras y proyectos ya en marcha», aunque condicionados por plazos administrativos
El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha destacado, en una intervención ayer en el consistorio que los Presupuestos 2026 del ayuntamiento son «realistas, responsables y coherentes con el trabajo iniciado en ejercicios anteriores», concebidos como una herramienta de planificación continuada. En este sentido, el alcalde explicó que muchas de las inversiones públicas requieren varios ejercicios para su correcta ejecución, y que el presupuesto de 2026 da continuidad a obras y proyectos ya en marcha, condicionados en algunos casos por los plazos administrativos y por factores climatológicos, pero siempre desde una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos, dijo.
Durante su intervención, el alcalde se detuvo especialmente en el área de Festejos, explicando que el incremento presupuestario de esta concejalía responde a una estrategia clara y planificada y no a decisiones puntuales o improvisadas. Recordó que el ayuntamiento lleva tiempo trabajando para que el Carnaval de Navalmoral alcance el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un objetivo que exige compromiso, planificación y una inversión sostenida en el tiempo. En este sentido, señaló que en los últimos años se ha reforzado la apuesta económica con acciones como la retransmisión en streaming, el incremento de las ayudas y subvenciones a las peñas y a las reinas, y una mejora notable en la calidad y diversidad de las actividades programadas. En el ámbito de los festejos taurinos, el alcalde destacó la buena acogida registrada en los últimos años, con una plaza multiusos llena en dos ediciones consecutivas, lo que demuestra el interés existente y el retorno económico que generan este tipo de eventos. Por este motivo, anunció la posibilidad de incorporar un segundo festejo taurino, acompañado de una feria gastronómica agroalimentaria, como una nueva línea de crecimiento y atracción de visitantes. Además, Enrique Hueso anunció oficialmente la fecha de la corrida de toros de Navalmoral en 2026, que se celebrará el 29 de marzo, con un cartel de primer nivel encabezado por Roca Rey, junto a Alejandro Talavante y Marco Pérez, una cita que, según destacó, volverá a situar a Navalmoral en el circuito taurino nacional. El alcalde subrayó que este tipo de eventos generan un retorno directo en la economía local, llenando la hostelería y el comercio.
