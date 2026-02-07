El alcalde de Navalmoral de la Mata denuncia que ADIF no cumple los plazos establecidos en las obras

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar públicamente la situación de la obra de ADIF que atraviesa la localidad, así como para aclarar las informaciones difundidas sobre la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento. Respecto a la situación de la obra de ADIF, el alcalde ha señalado que se trata de «la obra más importante que tenemos en Navalmoral», una infraestructura que, tras casi tres años desde su inicio, «no está ejecutada ni al 50% y que sigue sin contar con fechas claras de finalización».

El alcalde afirmó que «son tres años de compromisos no cumplidos», como es el caso de los plazos. «Nos dijeron que antes del 30 de junio tenía que estar acabado y que antes de diciembre tenían que estar los pasos peatonales», sin que exista actualmente ninguna concreción real, dijo. Hueso añadió que el ayuntamiento no es responsable de la gestión de la obra. Y, en relación con la situación actual, manifestó que «va a hacer tres años de una obra que no va ni al 50% y que a fecha de hoy no tiene fecha final», insistiendo en que Navalmoral «exigimos una finalización de la obra cuanto antes». También se refirió al papel del Círculo Empresarial Moralo, al que animó a actuar y exigir mejoras para la localidad.

Por otro lado, el alcalde quiso aclarar las críticas de Comisiones Obreras sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y recalcó que sí se ha negociado la modificación. «El asunto fue tratado en distintas mesas de negociación y sometido a votación formal» dijo. En concreto, detalló que en la mesa del 14 de mayo de 2025, donde fue sometido a votación con cuatro votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, y que volvió a tratarse en otras comisiones, además de existir «hasta tres actas de la mesa de negociación en las que se llevó a cabo la negociación de la RPT de la Policía Local». Hueso precisó que «hubo negociaciones, hubo diálogo», diferenciando entre negociación y acuerdo: «otra cosa es que haya acuerdo o no haya acuerdo, que son dos cosas distintas». También ha recordado que en la propia mesa del 14 de mayo el representante de Comisiones Obreras dejó constancia de que «no estaba en contra de la mejora retributiva de la Policía Local, sino que estaba solicitando que se extendiera al resto de la plantilla».