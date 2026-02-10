Celebración
El Carnaval de Navalmoral de la Mata abre los brazos a jornadas intensas de diversión y creatividad
Este año se se cumplen 40 años desde que las fiestas se declararon de Interés Turístico Regional y que atraen a miles de visitantes
Los moralos esperan ya con los brazos abiertos sus jornadas más intensas con motivo de las Fiestas del Carnaval 2026 que aunque ya se han celebrado actos en estos días de atrás, este próximo viernes se vivirán también momentos grandes. La jornada de día 13 comenzará con el desfile juvenil a las 11.00 horas. Por la tarde se abrirá el ferial y alas 20.00 horas tendrá lugar el pregón carnavalero que este año tiene como protagonista a la actriz extremeña, Clara Alvarado. Esto será en la plaza de España, frente al ayuntamiento y después será el chupinazo.
A continuación se desarrollará el acto de Coronación de las Reinas 2026, en infantil y juvenil, así como el concurso de murgas y chirigotas que todavía le pondrá más animación a estas fiestas que este año coinciden además que cumplen 40 años desde que fueran declaradas de Interés Turístico Regional. El viernes también se desarrollará la III Gala Miss Drag España. Los actos continuarán hasta el miércoles 18 de febrero, tras dejar detrás intensas jornadas que permitirán hacer disfrutar a personas de todas las edades.
