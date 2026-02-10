Una gala corona a Jara Robles y Valeria Gómez, reinas del Carnaval 2026 en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha iniciado oficialmente la programación del Carnaval 2026 con un intenso fin de semana de actos que han contado con una gran respuesta del público y una elevada participación en cada una de las actividades programadas. El acto central tuvo lugar el viernes en el Edificio Multiusos, donde se celebró la Gala de Elección de Reinas del Carnaval, con un recinto con un alto número de público, estando este entregado desde el inicio hasta el final del evento. Tras la deliberación del jurado, fueron elegidas como Reinas del Carnaval de Navalmoral de la Mata 2026 Jara Robles Castaño, de 16 años, presentada por la Peña Torremocha y Valeria Gómez Caballero, de 8 años, presentada por la Peña Los Bichicuondos. Junto a ellas participaron en la gala Noa Díaz Masa, de 10 años, presentada por la Peña El Cascabel; Sofía Ovejero Pandero, de 8 años; y Vera Barroso Mariscal, de 10 años, presentada por la Peña Los Santeros.

La gala estuvo marcada por la alta calidad de los trajes, las cuidadas puestas en escena y la gran emoción transmitida tanto por las peñas, familias, participantes y asistentes, en un ambiente carnavalero y participativo que volvió a llenar el Edificio Multiusos. Uno de los momentos destacados de la noche fue la actuación de King África, que hizo bailar a todas las peñas presentes en la gala y al público asistente, convirtiendo el recinto en una fiesta del carnaval.

Noticias relacionadas

La programación dio comienzo el viernes con el Concurso de Murgas y Chirigotas, que marcó el inicio oficial de las actividades. En este primer pase actuaron Faratabailes, abriendo el concurso, seguidos de ‘Semos Diferentes ‘y cerrando la jornada ‘Cuerpos Especiales’. Habrá que esperar al próximo viernes 13, con la celebración del segundo pase del concurso, para conocer a los grupos ganadores de esta edición. Además, el sábado se celebró el acto de instalación de la baldosa conmemorativa dedicada a las Reinas del Carnaval 2025, Candela y Sofía, una iniciativa puesta en marcha el pasado año y que en esta edición ha celebrado su segunda convocatoria, dejando un recuerdo permanente de la participación de las reinas del carnaval en el espacio urbano de la localidad. El ayuntamiento destaca la buena acogida de los actos celebrados.